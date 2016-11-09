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تقدم ترمب يهوي بعملة المكسيك وبورصة طوكيو

9/11/2016

بورصة طوكيو – أرشيفية

تراجعت بورصة طوكيو في منتصف جلسة التعاملات الأربعاء بنسبة2.33  في المائة بعدما كانت فتحت على ارتفاع طفيف، في حين خسرت العملة المكسيكية أكثر من 6% من قيمتها، وذلك بعدما أظهرت نتائج الانتخابات الأمريكية احتمال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب بالرئاسة.

وفي استراحة منتصف جلسة التعاملات تراجع مؤشر نيكاي الرئيسي لأسهم الشركات الـ 225 المدرجة في البورصة اليابانية 382.48 نقطة ليبلغ 17 ألفا و788.90 نقطة، بينما قفز الين أمام الدولار من 105.25 ينا للدولار إلى 102.44 ينا.

أما العملة المكسيكية فقد سلكت مسارا انحداريا وبلغت قيمتها قرابة الساعة 02.40 ت غ 19.7240 بيزو للدولار.

وحصد ترمب حتى الساعة 3:09 بتوقيت غرينتش الأربعاء 140 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 104 أصوات لمنافسته هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي.

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