ترمب يفوز: نبوءة الحيوانات تتفوق على الاستطلاعات

القرد الصيني ملك التوقعات تنبأ بفوز ترمب (رويترز)

عكس فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في السباق إلى البيت الأبيض مفاجأة أو صدمة من العيار الثقيل، حيث خالفت نتائج الانتخابات الرئاسية غالبية استطلاعات الرأي التي رجحت جميعها فوز منافسته المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، بينما صدقت نبوءة القرد الصيني والسمكة الهندية والدب الروسي!

فقبل أيام من انتخابات الرئاسة الأمريكية اختار القرد الصيني "ملك التوقعات" دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، حين مُنح فرصة الاختيار بين هيكل مجسم للمرشح الجمهوري ترامب، وآخر للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ونشرت حديقة الحيوان الصينية التي تأوي القرد "غيدا" صوراً للقرد وهو يرتدي ملابسه الصفراء، قبل أن يختار مجسم ترامب، ويسارع باحتضانه وتقبيله!

وكان القرد الصيني الملهم الذي اشتهر بقدرته على التنبؤ قد توقع فوز البرتغال بكأس أمم أوروبا عام 2016 قبل النهائي بيومين، وبالفعل فازت.

السمكة الهندية تختار ترمب 3 مرات

وفي السياق ذاته، توقعت أيضاً سمكة هندية تدعى "تشاناكيا الثانية" فوز ترمب في السباق للبيت الأبيض، حيث عرض عليها ثلاث مرات الاختيار ما بين وجبتي طعام وضعت على كل منهما صورة ترمب وكلينتون.

وفي كل مرة، كانت السمكة الملونة -وهي من نوع سكليد فلاورهورن- تختار ترامب على حساب كلينتون المتقدمة على منافسها ببضع نقاط في استطلاعات الرأي.

وبالأمس اختار الدب القطبي الروسي "فيليكس" ثمرة يقطين تحمل اسم وصورة ترمب بعد فترة تأمل.

وبعد الأخطبوط "بول" الذي نجح في توقع نتائج 8 مباريات متتالية في مونديال العام 2010، درجت العادة على الاستعانة بحيوانات اشتهرت بقدرتها على التوقع خلال الاستحقاقات الرياضية أو السياسية.

وكان بول قد تنبأ بنتائج كل مباريات ألمانيا في مونديال 2010 المقام في جنوب إفريقيا، وكذلك بفوز إسبانيا على هولندا في النهائي.

وحصل ترامب على 289 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 218 لكلينتون من بين أصوات المجمع الانتخابي في الولايات التي جرى فرزها حتى الآن، في سياق عملية اقتراع انتهت باحتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم في الكونغرس، وأعلن ترمب فوزه في الانتخابات متعهداً بأن يكون "رئيساً لجميع الأمريكيين".

وأقرت كلينتون -وهي أول سيدة تخوض السباق الرئاسي- بهزيمتها في اتصال هاتفي أجرته مع رجل الأعمال وهنأته بفوزه، فيما توالت الاتصالات من العديد من زعماء العالم لتهنئة ترامب بالفوز.