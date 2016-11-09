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بوش الأب والابن لم يصوتا لصالح دونالد ترامب

9/11/2016

جورج بوش وزوجته لورا بوش ووالده الرئيس جورج بوش الأب

قال متحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش مساء الثلاثاء إن بوش وزوجته لورا لم يصوتا لأي من مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون أو منافسه الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة.

وأضاف المتحدث أن بوش الأبن ولورا أدليا بصوتيهما قبل أسبوعين دون التصويت لأي من المرشحين، مستبعدا تقارير أفادت الثلاثاء بأنهما صوتا لكلينتون، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

يذكر أن بوش ووالده الرئيس الأسبق جورج إتش دبليو بوش لم يعلنا تأييدهما للمرشح الجمهوري ترمب، في خطوة غير معتادة بالنسبة للرؤساء السابقين المنتمين لنفس الحزب.

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