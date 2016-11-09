بالفيديو: هيلاري تحبس دموعها وتعرض العمل مع ترمب

أقرت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم الأربعاء بالخسارة أمام الجمهوري دونالد ترمب وقالت إنها عرضت العمل مع الرئيس المنتخب.

وقالت كلينتون لأنصارها في فندق في مانهاتن وسط حالة من الشجون تسيطر على خطابها "هنأت دونالد ترمب الليلة الماضية وعرضت العمل معه لصالح بلدنا، آمل أن يكون رئيسا ناجحا لكل الأمريكيين".

وأضافت أن "الانتخابات أظهرت انقساما في المجتمع الأمريكي أكثر مما كنا نعتقد".

وأكدت مرشحة الحزب الديمقراطي الخاسرة في الانتخابات على ضرورة أن " تبقى الولايات المتحدة وطنا يسع الجميع بما فيهم الأقليات" على حد وصفها.