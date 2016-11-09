النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية.. لحظة بلحظة

بدأت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي يتنافس فيها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والمرشح الجمهوري دونالد ترمب، في الظهور مع اقتراب إغلاق جميع مراكز الاقتراع في البلاد.. فيما يلي هذه النتائج.

عاجل| وزراء خارجية الاتحاد الأوربي يجتمعون الأحد المقبل لبحث تداعيات انتخاب ترمب

عاجل| المرشح الجمهوري دونالد ترمب يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

عاجل| وزير الخارجية التركي: نأمل باستمرار علاقات الثقة بين تركيا والولايات المتحدة بعد انتخاب ترمب

عاجل| أ ف ب: الرئيس الصيني يهنئ ترمب بفوزه ويقول إنه يتطلع للعمل معه

عاجل| ميركل: نتقاسم مع أمريكا قيم الديموقراطية والحرية واحترام القانون واحترام البشر بغض النظر عن اللون

عاجل| ميركل: شراكتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ستظل جزءاً أساسياً من سياستنا الخارجية

عاجل: رئيس الوزراء الإسرائيلي يهنئ ترمب ويقول إن بإمكانهما العمل سوياً لآفاق جديدة في العلاقات

عاجل| الرئيس الإيراني: فوز ترمب لا يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الاتفاق النووي

عاجل| أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب بمناسبة فوزه بالانتخابات

عاجل| واس: العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يهنئ دونالد ترمب على فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

عاجل| بوتين: تحسين العلاقات الروسية الأمريكية سينعكس إيجاباً على حل القضايا الدولية

عاجل| بوتين: العلاقات الروسية الأمريكية شهدت تدهوراً في الفترة الأخيرة ومستعدون لتحسين العلاقات

عاجل| بوتين: أهنئ ترمب بفوزه في الانتخابات الأمريكية

عاجل| رويترز عن المتحدث باسم الكرملين: نأمل في تحسن الحوار بشأن سوريا بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد

عاجل| وزير الخارجية الألماني: نتوقع أوقاتاً أصعب مع دونالد ترمب بعد إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

عاجل| رئيسة وزراء بريطانيا تهنئ ترمب وتتوقع الحفاظ على "علاقات قوية" مع الولايات المتحدة

عاجل| مسيرات مناهضة لإعلان ترمب فوزه في الانتخابات الأمريكية

عاجل| مسيرة مناهضة لإعلان ترمب فوزه في الانتخابات الأمريكية في ولاية لوس أنجلس

عاجل| مسيرة مناهضة لإعلان ترمب فوزه في الانتخابات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا

عاجل| الاتحاد الأوربي يدعو ترمب إلى قمة في أقرب فرصة ممكنة له

عاجل| انخفاض الأسهم الأوربية بعد إعلان المرشح الجمهوري دونالد ترمب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

عاجل| وزير الخارجية الإيراني: ندعو الولايات المتحدة إلى احترام الاتفاقات الدولية

عاجل| أمين عام الناتو: على جميع أعضاء الحلف الالتزام باتفاقية الدفاع المشترك وسنواصل عملنا مع الولايات المتحدة

عاجل| أمين عام الناتو: أهنئ ترمب بفوزه برئاسة أمريكا وننتظر منه المزيد من التعاون

عاجل| يلدرم: أبارك لترمب فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية ونأمل في تطوير الشراكة بين البلدين

عاجل| أ ش أ: الرئيس المصري يهنئ دونالد ترمب على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية

عاجل| المرشح الجمهوري دونالد ترمب يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

عاجل| ترمب للمجتمع الدولي: سنسعى إلى أرضية مشتركة وشراكة وليس العداء والصراع

عاجل| ترمب: يحدوني الأمل بعد 4 أو 8 سنوات أن تشعروا بالفخر لما سنقدمه

عاجل| ترمب للأمريكيين: أتطلع لأن أكون رئيسكم وأتعهد بألا أخذلكم

عاجل| ترمب للمجتمع الدولي: تعاوننا معاً سيستمر ومصالح أمريكا ستكون في المقام الأول

عاجل| ترمب: الولايات المتحدة لن تقبل بغير الأفضل ومصالحنا ستكون في المقام الأول

عاجل| ترمب: سأبدأ مشروعاً للنمو الوطني وسنكون أقوى اقتصاد في العالم

عاجل| ترمب: أمريكا ستبدأ صفحة جديدة وسنعيد بناءها من جديد وسنوفر ملايين فرص العمل

عاجل| ترمب: آن الأوان للولايات المتحدة الأمريكية لجمع الشمل والتوحد كشعب واحد

عاجل| ترمب: تلقيت مكالمة من هيلاري هنئتني خلالها بالانتصار

عاجل| سي.إن.إن: كلينتون اتصلت بترمب للإقرار بالهزيمة

عاجل| ترمب يحصد 276 من أصوات المجمع الانتخابي

عاجل| مدير حملة كلينتون: هيلاري لن تتحدث الليلة

عاجل| ترمب يحصد 266 من أصوات المجمع الانتخابي ويتقدم في الولايات المتبقية بما يضمن فوزه

عاجل| مدير حملة هيلاري كلينتون يطالب أنصارها بالانصراف ويقول إن الأمر لم يحسم بعد

عاجل| ترمب يحصد 266 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 218 لكلينتون

عاجل| ترمب يتبقى له ستة أصوات ليصبح رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية

عاجل| ترمب يحصد 264 من أصوات المجمع الانتخابي

عاجل| ترمب يحصد 244 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 215 صوتا لكلينتون

عاجل| كلينتون ترفع أصواتها في المجمع الانتخابي إلى 215 صوتا بعد فوزها بولاية نيفادا المتأرجحة

عاجل| ترمب يتقدم بولايات ميشيغن وأريزونا ونيو هامشر المتأرجحة بما يرجح فوزه بالرئاسة

عاجل| ترمب يحصد 244 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 209 لكلينتون بعد فوزه بولاية أيوا المتأرجحة

عاجل| ترمب يتقدم بولاية ميشيغن المتأرجحة بأكثر من 1% بعد فرز 67% من الأصوات

عاجل| ترمب بحاجة إلى 32 صوتا في المجمع الانتخابي ليصبح رئيسًا للولايات المتحدة

عاجل| ترمب يحصد 238 من أصوات المجمع الانتخابي بعد فوزه بولاية يوتا

عاجل| ترمب يحصد 232 من أصوات المجمع الانتخابي بعد فوزه بولاية جورجيا المتأرجحة

عاجل| كلينتون تفوز بولاية واشنطن وترفع عدد الأصوات التي حصلت عليها إلى 209

عاجل| ترمب يحصد 216 من أصوات المجمع الانتخابي بعد فوزه بولاية نوث كارولاينا المتأرجحة

عاجل| ترمب يحصد 201 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 197 لكلينتون

عاجل| ترمب يحصد 201 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 190 لكلينتون

عاجل| ترمب يفوز بولاية فلوريدا ويحصد 197 من أصوات المجمع الانتخابي

عاجل| الجمهوريون يحصلون على أغلبية مقاعد مجلس النواب بعد فوزهم بـ 218 من أصل 435

عاجل| كلينتون تحصد 131 من أصوات المجمع الانتخابي بعد فوزها بولاية كولورادو المتأرجحة

عاجل| كلينتون تحصد 122 من أصوات المجمع الانتخابي بعد فوزها بولاية فيرجينيا المتأرجحة

عالج| ترمب يفوز في ولاية أوهايو المتأرجحة ويرفع عدد الأصوات التي حصل عليها إلى 168

عاجل| ترمب يحصد 150 من أصوات المجمع الانتخابي بعد فوزه في ولاية ميزوري

عاجل| كلينتون تحصد 109 من أصوات المجمع الانتخابي بعد فوزها في ولاية نيو مكسيكو

عاجل| ترمب يحصد 140 من أصوات المجمع الانتخابي بحصوله على 3 مقاعد من ولاية مونتانا

عاجل| ترمب يحصد 137 من أصوات المجمع الانتخابي بفوزه في لويزيانا مقابل 104 لكلينتون

عاجل| ترمب يحقق تقدما طفيفا في ولايات فلوريدا وأوهايو ونورث كارولاينا وفيرجينيا المتأرجحة

عاجل| ترمب يحصد 123 من أصوات المجمع الانتخابي بعد فوزه بتكساس مقابل 97 لكلينتون

عاجل| ترمب يحصد 66 من أصوات المجمع الانتخابي بعد فوزه في ولاية مسيسبيي

عاجل| ترمب يفوز بساوث كارولاينا وأوكلاهوما وإنديانا وكنتاكي ووست فيرجينيا وتينسيي وألاباما

عاجل| كلا المرشحين يتقدم في معاقله ونسب متقاربة في ولايتي فلوريدا وأوهايو

عاجل| نسب متقاربة للمرشحين في ولاية فلوريدا بعد فرز نحو 60 في المائة من أصوات الناخبين

عاجل | ترمب يحصل على 51 من المجمع الانتخابي مقابل 44 لكلينتون حتى الآن

عاجل | كلينتون تحصل على 44 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 31 لترمب

عاجل | كلينتون تفوز بميريلاند وماساشوستس وديلاوير ونيوجيرسي وواشنطن العاصمة

عاجل | ترمب يحصل على 24 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 3 لكلينتون حتى اللحظة

عاجل | وسائل إعلام أمريكية: تمديد التصويت في ولاية نورث كارولاينا المتأرجحة

عاجل | وسائل إعلام أمريكية: من المبكر حسم النتائج بولايات جورجيا وفيرجينيا وساوث كارولاينا

عاجل | نتائج أولية تظهر فوز ترمب في ولايتي إنديانا وكنتاكي وكلينتون في فيرمونت

عاجل | ترمب يحصل على 19 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 3 لكلينتون حتى اللحظة

عاجل | مراكز الاقتراع تغلق في 6 ولايات أمريكية من بينهم ولاية فرجينيا المتأرجحة

عاجل | النتائج الأولية بولايات إنديانا وكنتاكي ونيوهامشر تشير إلى تقدم ترمب على كلينتون

عاجل | النتائج الأولية بولاية إنديانا تشير إلى تقدم ترمب بأكثر من 72% مقابل 24.4% لكلينتون

عاجل | إغلاق مراكز الاقتراع في 6 ولايات أمريكية بعد اقل من نصف ساعة

عاجل | سي إن إن: استطلاعات الناخبين تظهر تقدم ترمب في ولايتي كنتاكي وإنديانا

عاجل | سي إن إن: استطلاعات الناخبين تظهر تقدم ترمب على كلينتون في ولاية كنتاكي