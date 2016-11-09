التهاني تنهال على ترمب من أنحاء العالم

دونالد ترمب، المرشح الجمهوري الفائز بالانتخابات

هنأ زعماء ورؤساء دول من مختلف أرجاء المعمورة المرشح الجمهوري دونالد ترمب على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد حصوله على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي.

وأرسل العاهل السعودي وأمير قطر ورئيس الوزراء العراقي وعدد من الدول العربية رسائل تهنئة للمرشح الجمهوري، الذي وصل إلى سدة الحكم في أكبر اقتصادات العالم.

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بترمب لتهنئته على المنصب الجديد.

وفي روسيا، هنأ الرئيس الروسي فلادمير بوتين قطب الأعمال الجمهوري، معربا عن أمله في التعاون مع القضايا الدولية بين البلدين.

وهنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ترمب بفوزه، إلا أن ميركل لم يفوتها تذكير المرشح الجمهوري الفائز بالانتخابات بمسؤوليته عن النمو العالمي في ظل القوة العسكرية والاقتصادية التي تمتلكها الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي خلال خطاب في روما إن علاقات إيطاليا مع الولايات المتحدة ستبقى قوية .

ونقل التلفزيون الصيني الرسمي تهنئة الرئيس الصيني شي جين بينغ في اتصال هاتفي مع ترمب .

بينما قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بريطانيا والولايات المتحدة ستحتفظان "بشراكة قوية ووثيقة في التجارة والأمن والدفاع".

وفي جنوب أفريقيا، أعرب الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما عن "تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب ترمب للبناء على العلاقات القوية القائمة بين البلدين".

وأرجع رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق فوز المرشح الجمهوري إلى مخاطبته "الأمريكيين الذين يرغبون في الحد من تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الدولية."

وهنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس تولتنبرغ المرشح الجمهوري الفائز، قائلا إن القيادة الأمريكية "أهم من أي وقت مضى" في وقت يشهد تحديات أمنية جديدة من الحروب الهجينة والهجمات الإلكترونية إلى الإرهاب.

وهنأ نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، ترمب على فوزه قائلا إن الفوز هو " انتصار لحق أمريكا في التصويت والإيمان بالحرية.".

بينما قال الرئيس الأفغاني أشرف غني إن " واشنطن هي الشريك الأكثر أهمية واستراتيجية لكابول في حربها ضد الإرهاب وتنمية أفغانستان."