إصابة اثنين بالرصاص قرب مركز اقتراع بجنوب كاليفورنيا

قالت الشرطة الأمريكية إن رجلا مسلحا ببندقية فتح النار يوم الثلاثاء قرب مركز للاقتراع في بلدة أزوسا بجنوب كاليفورنيا مما أسفر عن إصابة شخصين أو ثلاثة ودفع السلطات إلى إغلاق مركز الاقتراع والمتنزه المحيط به.

وقال فنسنت بلير المتحدث باسم قائد الشرطة إنه لم تظهر مؤشرات على أن للواقعة صلة بالانتخابات أو بمركز الاقتراع.

وأشارت روايات شرطة أزوسا ومكتب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس إلى أن مسؤولي إنفاذ القانون تعرضوا لإطلاق نار لدى وصولهم إلى المكان الذي يقع شمال شرقي لوس أنجليس وأنه يعتقد أن المشتبه به يختبئ في مكان قريب.