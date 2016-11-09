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إصابة اثنين بالرصاص قرب مركز اقتراع بجنوب كاليفورنيا

9/11/2016

قالت الشرطة الأمريكية إن رجلا مسلحا ببندقية فتح النار يوم الثلاثاء قرب مركز للاقتراع في بلدة أزوسا بجنوب كاليفورنيا مما أسفر عن إصابة شخصين أو ثلاثة ودفع السلطات إلى إغلاق مركز الاقتراع والمتنزه المحيط به.

وقال فنسنت بلير المتحدث باسم قائد الشرطة إنه لم تظهر مؤشرات على أن للواقعة صلة بالانتخابات أو بمركز الاقتراع.

وأشارت روايات شرطة أزوسا ومكتب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس إلى أن مسؤولي إنفاذ القانون تعرضوا لإطلاق نار لدى وصولهم إلى المكان الذي يقع شمال شرقي لوس أنجليس وأنه يعتقد أن المشتبه به يختبئ في مكان قريب.

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