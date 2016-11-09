أسهم أوربا تهبط عند الفتح بعد إعلان ترمب فوزه

ردود فعل متعاملون في سوق فرانكفورت للمال

هبطت الأسهم الأوربية عند الفتح اليوم الأربعاء بعدما فاز المرشح الجمهوري دونالد ترمب حديث العهد بعالم السياسة برئاسة الولايات المتحدة مما أحدث حالة من الضبابية أثرت على الأسواق.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوربي 1.1%، لكنه يظل أعلى من المستويات المتدنية التي سجلها في وقت سابق.

وتصدرت القطاعات المرتبطة بدورة النمو مثل صناعة السيارات والقطاع المالي وشركات النفط قائمة الخاسرين.

وكانت أسهم الرعاية الصحية الرابح الأوحد بين القطاعات إذ ارتفعت 2.4% في التعاملات المبكرة مع انحسار المخاطر المرتبطة بممارسات التسعير في الولايات المتحدة كثيرا بفوز ترمب.

وكان مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني فتح منخفضا 2.1 % في حين هبط كاك 40 الفرنسي 3% وداكس الألماني 1.6%.

وسجل مؤشر قطاع البنوك الأوربي هبوطا بلغ 3.9 بالمئة في التعاملات المبكرة.