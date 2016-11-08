كلينتون تفوز في أول تصويت بانتخابات الرئاسة الأمريكية

فازت هيلاري كلينتون على دونالد ترمب بواقع أربعة أصوات لصوتين في بلدة ديكسفيل نوتش بولاية نيو هامشاير، في أول تصويت بانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم الثلاثاء.

يذكر أن ثمانية أشخاص يحق لهم التصويت في تلك البلدة الصغيرة.

وشارك سكان ثلاثة مجتمعات صغيرة في ولاية نيو هامشاير الأمريكية في تصويت تقليدي في منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، ليدلون بذلك بأول الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وجرى التصويت في كل من ديكسفيل نوتش وهارتس لوكيشن وميلسفيلد، الواقعة في منطقة نائية من نيو هامشير بالقرب من الحدود مع كندا.

ولولاية نيو هامشير أربعة أصوات في المجمع الانتخابي وتحتدم فيها المنافسة بين المرشحين دونالد ترمب وهيلاري كلينتون.