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فيسبوك يزاحم لينكد إن ويختبر خاصية جديدة للإعلان عن وظائف

8/11/2016

قال موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إنه يختبر حاليا خاصية جديدة ستسمح للمشرفين على الصفحات فيه بالإعلان عن وظائف شاغرة وتلقي طلبات توظيف من مرشحين في خطوة قد تنافس موقع "لينكد إن" الإلكتروني الشهير.

وقال متحدث باسم فيسبوك: "استنادا إلى ما رأيناه على فيسبوك إذ تنشر شركات صغيرة عديدة تدوينات تفيد بوجود وظائف شاغرة لديها عبر الصفحة فإننا نجري اختبارا للسماح للمشرفين على الصفحات بالإعلان عن وظائف وتلقي الطلبات من المرشحين".

ويجني موقع لينكد إن معظم إيراداته من الباحثين عن عمل ومسؤولي التوظيف الذين يدفعون رسوما شهرية نظير نشر السير الذاتية والتواصل مع الآخرين من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالأعمال.

وقال موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا إن إضافة هذه الخاصية تعني أن الشركات يمكنها أن تزيد عدد زوار صفحاتها من خلال دفع المال لفيسبوك حتى ينشر إعلاناتها عن الوظائف أمام عدد أكبر من المرشحين.

وكان فيسبوك قد أطلق في أكتوبر/تشرين الأول خاصية "ماركت بليس" حتى يسمح للمستخدمين ببيع وشراء ما يريدون محليا في إطار سعي الموقع الشهير لاختبار سبل جديدة تزيد من جاذبيته وانتشاره.

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