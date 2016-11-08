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شاهد: نمرة تختار كلينتون ودب يختار ترمب

8/11/2016

أعطت نمرة ودب قطبي توقعات متباينة عن نتائج الانتخابات الأمريكية المقررة اليوم الثلاثاء عندما طلب منهما الاختيار بين يقطينتين تمثل إحداهما المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والأخرى المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

اختارت النمرة يونونا ثمرة اليقطين المحفور عليها صورة كلينتون في حين اختار الدب القطبي فيليكس بعد فترة تأمل الثمرة التي تحمل اسم ترمب.

وقالت حديقة حيوان روييف روتشي في كراسنويارسك والتي أصدرت تسجيلا مصورا للاثنين إن الحيوانين واجها اختيارا صعبا إذ أن اليقطينتين كانتا معبأتين باللحم والسمك وكلاهما من الأكلات المفضلة لكل من يونونا وفيليكس. 

 

 
 
 

 

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