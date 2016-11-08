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شاهد: موجة سخرية ضد ترمب بسبب هاتين الصورتين

8/11/2016

سخر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي من صورة التقطتها عدسات الكاميرات للمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترمب وهو ينظر إلى زوجته أثناء إدلاءها بصوتها في الانتخابات الأمريكية كما لو يريد التأكد من أنها ستدلي بصوتها لصالحه.

وكتبت Laura Lieff " It appears that Trump doesn’t trust his wife to vote for him- يبدو أن ترمب لا يثق في أن زوجته ستصوت له".

فيما كتب Brent Martin:" "Hmm, I wonder if my wife will actually vote for me أتساءل إذا كانت زوجتي ستصوت فعلا لي !

كما تداول مغردون صورة مشابهة لـ "إريك ترمب" نجل دونالد ترمب وهو ينظر إلى زوجته بنفس طريقة والده أثناء إدلائهما بصوتيهما في مقر اقتراع بنيويورك.

وكتب Brendan Coffey : " Like father, like son من شابه أباه فما ظلم".

وتجرى اليوم انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشحين هيلاري كلينتون ودونالد ترمب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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