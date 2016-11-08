شاهد: كلينتون تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية

أدلت مرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون بصوتها في مركز اقتراع بمدينة نيويورك، بينما اصطفت طوابير الناخبين أمام مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية مع انطلاق انتخابات الرئاسة.

كما أدلى المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم كين بصوته في وقت مبكر صباح اليوم بمدينة ريتشموند بولاية فرجينيا الأمريكية.

وقال كين عقب إدلائه بصوته: "لدينا شعور جيد، نشعر أننا فعلنا كل ما بوسعنا، والأمر الآن بين يدي الناخبين، لكننا نشعر بالارتياح حيال عودتنا إلى هذا الحي".

وشهد الأسبوع الأخير محاولات جاهدة من المرشحين لمنصب الرئاسة الديمقراطية هيلاري كلينتون (69 عاما) والجمهوري دونالد ترامب (70 عاما) لحشد الناخبين للتصويت فيما يعرف بالولايات المتأرجحة، وهي الولايات غير المحسومة لأي من الحزبين، حيث يعرف عن هذه الولايات أنها هي التي تقرر مصير الانتخابات.

وأظهر استطلاع للرأي على مستوى الولايات المتحدة أجرته رويترز وإبسوس أن فرص كلينتون في الفوز وهزيمة ترامب تصل إلى 90 بالمائة وأن المرشحة الديمقراطية في طريقها للحصول على 303 من أصوات المجمع الانتخابي أي أكثر من العدد المطلوب وهو 270 صوتا مقابل 235 صوتا لترامب.

وصوتت كلينتون في حي تشاباكوا بمدينة نيويورك، بينما يصوت ترامب في مانهاتن، بنيويورك أيضا.