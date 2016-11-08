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شاهد: دمية ترمب تحقق نجاحا كبيرا في موسكو

7/11/2016

يقول أصحاب متاجر الهدايا التذكارية في وسط موسكو إن دمى الماتريوشكا الروسية الشهيرة التي تحمل صورة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب تلقى رواجا بين السياح والمواطنين على حد سواء.

وتعد الدمية المصنوعة من الخشب والتي تحوي في داخلها دمى متشابهة في الشكل ولكن بأحجام متناقصة أحد أشهر الهدايا التذكارية من روسيا.

وقال أحد البائعين إن معظم الأشخاص الذين أقبلوا على شراء دمية ترمب هم الذين يهوون جمع التذكارات.

ويرى البعض أن هناك مغزى من وراء الهدايا التذكارية المتعلقة بالانتخابات الأمريكية.

وكانت الدمية تجسد تقليديا فتيات ريفيات بالزي التقليدي الروسي، لكن النسخ الحديثة أصبحت تجسد أيضا ممثلين وموسيقيين وشخصيات كارتونية وسياسيين.

وقال سائح من الهند إنه يعتقد أن ترمب يشبه الدمية ولديه الكثير من الوجوه.

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