شاهد: استعراض بالفيلة لتأبين ملك تايلاند الراحل

شارك أحد عشر فيلا من مدينة أيوثايا، العاصمة القديمة لتايلاند، في استعراض أمام القصر الملكي بالعاصمة بانكوك اليوم الثلاثاء لتأبين الملك الراحل بوميبول أدولياديغ.

ودهنت الفيلة باللون الأبيض؛ حيث تحظى الفيلة البيضاء بقدر من التقديس في تايلاند كما ترتبط بسلطة الملك.

وشارك في الاستعراض نحو 200 من مروضي الفيلة، الذين يعرفون باسم الماهوت. وتوقف الاستعراض أمام بوابة القصر الملكي ووقف دقيقة صمت حدادا على الملك الراحل.

وتوفي الملك بوميبول في 13 أكتوبر/تشرين أول عن عمر ناهز 88 عاما، بعدما قضى 70 عاما على العرش.

وسادت حالة من الحزن في البلاد عقب وفاة الملك. وأعلنت الحكومة العسكرية حالة الحداد طوال عام، ودعت إلى تأجيل جميع مظاهر الاحتفال لفترة مبدئية مدتها 30 يوما، لكنها دعت الشركات والمستثمرين إلى الحفاظ على نشاطهم الاقتصادي.