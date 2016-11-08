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شاهد: أسوأ موجة تلوث تضرب نيودلهي خلال 20 عاما

8/11/2016

مازالت العاصمة الهندية نيودلهي تكافح أسوأ موجة تلوث تضرب المدينة في 20 عاما، بينما تدرس السلطات الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الضباب الدخاني التي عمت المدينة.

ولفّ اللون الرمادي شوارع المدينة، وهو لون الضباب الدخاني، الذي يمثل مزيجا من الدهان الناتج عن احتراق بقايا المزروعات في الولايات المحيطة والألعاب النارية الناتجة عن مهرجان ديوالي الهندوسي، والتراب الناتج عن أعمال البناء وانبعاثات المركبات.

وتعد الهند أسرع اقتصادات العالم نموا، وتضم أربعا من أسوأ مدن العالم من حيث تلوث الهواء، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية في شهر مايو/أيار الماضي.

وتحل العاصمة الهندية نيودلهي في المرتبة الحادية عشرة بين أسوأ مدن العالم من حيث تلوث الهواء.

وحث نشطاء البيئة السلطات على اتخاذ إجراءات صارمة لخفض التلوث وتحسين جودة الهواء.

وقال وزير الصحة في مدينة دلهي ساتيندرا جين إن الحكومة المحلية اتخذت إجراءات تهدف لخفض التلوث، من بينها تقييد استخدام السيارات الخاصة، ورش المياه في الجو لمنع التراب من الصعود في الجو.

ووفقا لهذا النظام يسمح للسيارات بالسير في الطرق وفقا لأرقام اللوحات، حيث يسمح للوحات ذات الأرقام الفردية بالسير في أيام معينة، واللوحات ذات الأرقام الزوجية في أيام أخرى.

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