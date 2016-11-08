البث الحي
منوعات

رائد فضاء أمريكي يصوت في انتخابات الرئاسة من الفضاء

8/11/2016

شين كيمبرو أدلى بصوته من المحطة الفضائية الدولية

بينما تستعد صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة لاستقبال أصوات الناخبين الأمريكيين لاختيار الرئيس الخامس والأربعين كان هناك شخص قد أدلى بصوته على بعد آلاف الكيلومترات في الفضاء، وهو رائد الفضاء شين كيمبرو.

ووفقا لصفحة وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" على موقع تمبلر فقد أدلى كيمبرو بصوته في الفضاء دون أن يضطر إلى الوقوف في طابور انتظارا لدوره في التصويت.

وقالت ناسا لموقع "ياهو نيوز" إن كيمبرو أدلى بصوته خلال الأيام الماضية من محطة الفضاء الدولية.

وكان كيمبرو قد وصل الفضاء على متن مركبة الفضاء سويوز التي انطلقت من كازاخستان في 19 أكتوبر/تشرين أول.

وبدأ تصويت رواد الفضاء الأمريكيين منذ عام 1997 بعدما وضع مشرعون في ولاية تكساس الأمريكية آلية للتصويت الإلكتروني لرواد الفضاء، الذين يعيش أغلبهم في تكساس.

وبالنسبة لرواد الفضاء تبدأ عملية التصويت قبل عام من الموعد الفعلي للانتخابات، حيث يتعين على رواد الفضاء اختيار الانتخابات التي يريدون المشاركة بها عند صعودهم للفضاء.

وقبل ستة أشهر من موعد الانتخابات يحصل رواد الفضاء على استمارة تصويت خاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن أول أمريكي يقوم بالتصويت في الفضاء هو رائد الفضاء ديفيد وولف، والذي أدلى بصوته في محطة الفضاء الروسية "مير".

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)