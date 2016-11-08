الناخبون الأمريكيون قد يقننون مخدر "الماريغوانا" لربع السكان

الناخبون الأمريكيون قد يقننون مخدر "الماريوانا" لربع السكان

يعيش نحو ربع الأمريكيين في مناطق يكون تعاطي الماريغوانا فيها لأغراض ترفيهية قانونيا إذا وافق الناخبون اليوم الثلاثاء على مبادرات تتيح الاستخدام الترفيهي للقنب في كاليفورنيا وماساتشوستس وثلاث ولايات أخرى.

ورغم أن الماريغوانا قانونية بالفعل في أربع ولايات ومقاطعة كولومبيا فإن تقنينها في كاليفورنيا وحدها سيجعل منطقة الساحل الغربي بأكمله منطقة صديقة للقنب لتكمل مسيرة جغرافية بدأت في ولايتي واشنطن وأوريغون.

وسيصبح ما تبقى من معظم الغرب صديقا للقنب إذا انتصر التقنين في ولايات أريزونا ونيفادا وماساتشوستس ومين وسيمتد الاستخدام الترفيهي المقنن للماريغوانا إلى شمال شرق الولايات المتحدة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين يؤيدون المبادرة في كل من الولايات الخمس.

وقننت 25 ولاية أمريكية بالفعل استخدام القنب بشكل أو بآخر سواء لأغراض طبية أو ترفيهية أو الاثنين معا.

وفي كاليفورنيا حيث قنن استخدام الماريغوانا لأغراض طبية منذ عام 1996 أظهر استطلاع أجراه معهد السياسة العامة في كاليفورنيا ونشرت نتائجه في الآونة الأخيرة أن 55 في المئة من الناخبين المحتملين يدعمون مبادرة بالاقتراع ستفوض الولاية لفرض ضرائب وتنظيم بيع القنب بالتجزئة مثلما تفعل مع المشروبات الكحولية.