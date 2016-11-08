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الدولار يتخطى 18.25 جنيها في المصارف المصرية

8/11/2016

الدولار يتخطى 18.25 جنيه في المصارف المصرية

واصلت العملة المحلية لمصر تراجعها اليوم الثلاثاء في ثالث يوم للمعاملات ما بين البنوك منذ تعويم الجنيه إذ عرضت بنوك شراء الدولار مقابل 17 جنيه و80 قرشا وعرضت أخرى بيعه مقابل 18 جنيها و25 قرشا.

وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة في ما بين البنوك.

وبلغ أعلى سعر معروض في البنوك للشراء 17  جنيها و80  قرشا من بنك الاستثمار العربي والبنك العقاري المصري العربي وبنك المشرق في ختام المعاملات بين البنوك (الانتربنك) اليوم.

وعرض بنك مصر الشراء بسعر 17 جنيه و76 قرشا والأهلي المصري 17 جنيها و75 قرشا والتجاري الدولي 17  جنيها و45 قرشا.

وعرض بنك الاستثمار العربي والبنك المصري الخليجي وبنك المشرق البيع مقابل 18جنيها و25 قرشا في ختام تعاملات ما بين البنوك.

وعرض بنك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي بيع الدولار مقابل 17جنيها و86 قرشا و17جنيها و85 قرشا و17 جنيها و95 قرشا على الترتيب.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السياحة والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

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