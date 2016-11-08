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إبراهيموفيتش يعتذر لجمهور مانشستر للغياب عن موقعة أرسنال

7/11/2016

زلاتان إبراهيموفتش – لاعب مانشستر يونايتد

قدّم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، اعتذارًا لجمهور فريقه مانشستر يونايتد عن البطاقة الصفراء التي ستحرمه من مواجهة أرسنال في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفي تصريح لموقع النادي على الإنترنت، قال إبراهيموفيتش "في كل مرة أحاول أن ألعب أي مباراة بصورة قوية، وأقوم بتدخلات قوية لقطع الكرات، أو ما شابه، أحصل على بطاقة صفراء، ولا أدري ما هو تفسير ذلك".

وأضاف "هذه هي طبيعة الكرة في إنجلترا، تتسم بالقوة البدنية، وعلي أن أتقبل ذلك، ويجب أن أتعامل باحترافية".

وأوضح إبراهيموفيتش "أنا حزين لأنني سأغيب عن المباراة المقبلة، كنت أتمنى ألا تحدث عملية الإيقاف قبل المباراة المقبلة لأنني كنت أرغب في المشاركة، ولكن يجب أن أثق في زملائي بالفريق وأعلم أنهم قادرون على تقديم أداء جيد في غيابي".

وتلقى إبراهيموفيتش البطاقة الصفراء بعد تدخل قاسٍ بحق لاعب سوانزي سيتي، وهي البطاقة الصفراء الخامسة للمهاجم السويدي خلال الموسم الحالي.

 

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