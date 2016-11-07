نادي روما يمازح جمهوره بشأن ثلاثية محمد صلاح أمام بولونيا

مازحت الصفحة الرسمية الناطقة باللغة العربية لنادي روما الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جمهورها عبر دعوته لتصويت لاختيار أفضل لاعب في مباراة روما أمام بولونيا التي أجريت أمس الأحد.

"الآن يمكنكم اختيار أفضل لاعب في روما أمام بولونيا من هنا وقد يكون الاختيار صعب بعض الشيء"، ووضعت الصفحة 4 صور للاعبين كانت جميعها لمحمد صلاح.

وقاد محمد صلاح فريقه روما أمس الأحد للفوز على ضيفه بولونيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد روما إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن يوفينتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبذلك، سجل صلاح أول هاتريك في مسيرته الاحترافية مع الفرق الأوربية التي لعب لها.

كما أن الهاتريك رفع رصيد صلاح لثمانية أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وتسعة في كل البطولات.

