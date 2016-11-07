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مصر تنفي زيارة وزير البترول إلى إيران

7/11/2016

طارق الملا وزير البترول المصري

نفت وزارة البترول المصرية قيام وزير البترول طارق الملا بزيارة إيران لبحث إمكانية إبرام اتفاقيات نفطية جديدة بعد تعليق السعودية إمداداتها النفطية إلى مصر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبدالعزيز لوسائل إعلام مصرية إن وزير البترول توجه أمس الأحد إلى أبو ظبي لحضور المؤتمر الدولي للطاقة الذي ينعقد في العاصمة الإماراتية على مدى يومين.

كانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر مقربة من الوفد المصاحب للملا قولها إن الوزير سيتوجه لإيران ضمن مساعي القاهرة لتعويض احتياجاتها النفطية بعد تعليق الرياض إمداداتها من النفط الشهر الماضي.

وكانت الرياض والقاهرة قد أبرمتا اتفاقا نفطيا ينص على تقديم السعودية 700 ألف طن من المنتجات البترولية في الشهر لمدة خمسة أعوام بناء على اتفاق بقيمة 23 مليار دولار على 15 عاما بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.

لكن تصويت القاهرة لصالح قرار روسي بالأمم المتحدة عن سوريا الشهر الماضي أثار غضب عدد من الدول العربية وفي مقدمتها الرياض.

وعقب تصويت مصر لصالح القرار الروسي أعلنت شركة أرامكو السعودية تعليق الإمدادات النفطية دون أن توضح سببا لذلك.

وعقب تعليق الإمدادات النفطية السعودية سعت مصر إلى تأمين مصادر طاقة أخرى من بينها العراق، كما وقعت الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الوطنية الأذربيجانية سوكار للحصول على ما يصل إلى مليوني برميل من النفط الخام.

وفي الأسبوع الماضي أيضا قالت شركة كويت إنرجي الكويتية إنها وقعت اتفاقا تبيع بموجبه 20 بالمائة من حصتها في حقل السيبا الغازي العراقي للهيئة المصرية العامة للبترول.

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