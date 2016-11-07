شاهد.. ممثل تونسي يرد على عادل إمام: تونس أبو الدنيا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثل التونسي لطفي العبدلي يرد على الممثل المصري عادل إمام قائلا: إن كانت مصر أمّ الدنيا فتونس أبوها"، مما أدى إلى غضب السفير المصري على حد قول العبدلي.

وقال العبدلي في كلمة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية الدولي في تونس إن إمام قال إن "السينما المصرية أم السينما العربية وأنا قلت السينما التونسية أبوها". مضيفا: "كل واحد يدافع عن بلده".

وتابع قائلا: "تونس أسست القاهرة".

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد كرم الفنان عادل إمام ومنحه وسام الاستحقاق الوطني.