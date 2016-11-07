شاهد: مبادرة لإعادة تدوير المخلفات في مدينة الإسكندرية

أطلقت شركة غرين تك المتخصصة في إدارة المخلفات مبادرة للترويج لإعادة تدوير المخلفات في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية.

وجعلت الشركة شعار مبادرتها (جيل جديد من إعادة التدوير) وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المحافظة فيما يتعلق بالتعامل مع المخلفات وزيادة الوعي بشأن انتهاج أسلوب حياة صديق للبيئة.

وكتبت الشركة على مراكز التجميع التي أقامتها ليلقي فيها الناس المخلفات القابلة لإعادة التدوير (ارمي..اكسب.. علشان حياة أفضل ده مش صندوق مخلفات ده صندوق عشان حياة أفضل).

وأوضح عوض عثمان رئيس مجلس إدارة شركة جرين تك أن الهدف من مراكز التجميع التي تقيمها شركته هو تشجيع الناس على إعادة التفكير في الطريقة التي يتعاملون بها مع القمامة.

وأوضح عثمان أن من بين الحوافز التي تقدمها شركته للناس بذور ومزهريات تُزرع فيها تلك البذور مضيفا أن غرين تك تُدرب الناس على كيفية رعاية البذور لتصبح نباتات.

وتتولى ماكينة في مركز التجميع كبس الزجاجات الفارغة تمهيدا لإعادة تدويرها.

وتُسهم عملية كبس الزجاجات في خفض تكلفة النقل ليكون بإمكان شاحنة صغيرة مثلا نقل حمولة يصل وزنها إلى طن بدلا من نقل 100 كيلوجرام فقط.

وتقلل المبادرة أيضا الضغط فيما يتعلق بالحاجة لإنفاق العملة الصعبة من أجل استيراد مواد خام لا تنتجها مصر.

وتأمل شركة غرين تك في أن تتوسع في أنحاء مصر من خلال إنشاء مزيد من مراكز التجميع.

وسوف تبدأ الشركة بالتعاون مع الاتحاد الأوربي في إنشاء مراكز لتجميع القمامة في مدارس وجامعات بالإسكندرية لتشجيع الصغار على اعتياد سلوكيات صديقة للبيئة.

وسوف يُقام 41 مركز تجميع في منشآت تعليمية بالإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي.

ويقول رئيس مجلس إدارة الشركة إن غرين تك كانت تستورد الماكينات قبل أن تبدأ في تصنيعها محليا الآن، ويأمل عثمان في توفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة من المصريين.