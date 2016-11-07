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شاهد: بيلاروسي يحول منزله إلى متحف عن لينين

7/11/2016

حول رجل من بيلاروسيا منزله إلى متحف مخصص للزعيم السوفيتي فلاديمير لينين ويضم أكثر من ألف قطعة تتنوع ما بين تماثيل نصفية وتذكارات تعود لمؤسس الاتحاد السوفيتي.

وبدأت هواية جمع التحف والتذكارات منذ طفولة صاحب المتحف نيكولاي بانكرات ولكنه قرر التركيز على جمع تذكارات فترة المتعلقة بالاتحاد السوفيتي بعد انهياره.

وكانت التماثيل النصفية للينين وغيره من قادة الاتحاد السوفيتي تملئ ميادين المدن سابقا، ولكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي تمت إزالة هذه التماثيل وانتهى أغلبها إلى مكبات القمامة.

وحتى الآن لم تعترف السلطات بالمتحف الخاص ولكن بانكرات يقول إن هذا أمر غير مهم بالنسبة له فهو يفتح باب متحفه من دون مقابل للجميع.

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