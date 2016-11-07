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شاهد: إبراهيموفيتش وبوجبا يقودان مان يونايتد لهزيمة سوانزي

6/11/2016

استفاد مانشستر يونايتد أخيرا من تألق الثنائي المنضم حديثا زلاتان إبراهيموفيتش وبول بوجبا ليفوز 3-1 على سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم يونايتد، الذي خسر مؤخرا أمام فناربخشه التركي في الدوري الأوروبي، بهدف بعد ربع ساعة من بداية المباراة عن طريق تسديدة من بوجبا المنضم في صفقة ضخمة قبل انطلاق الموسم الجاري.

وأنهى إبراهيموفيتش صيامه عن التسجيل وأضاف هدفين في غضون 12 دقيقة خلال الشوط الأول.

وشاهد جوزيه مورينيو مدرب يونايتد اللقاء من المدرجات بسبب تعرضه لعقوبة من الاتحاد الإنجليزي.

وقلص مايك فان دير هورن الفارق لسوانزي بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها زميله جيلفي سيجوردسون في الدقيقة 69.

وبعد هذا الفوز أصبح رصيد يونايتد 18 نقطة في المركز السادس بينما يأتي سوانزي في المركز 19 وقبل الأخير وله خمس نقاط.

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