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شاهد: أول ثلاثية لمحمد صلاح في الدوري الإيطالي

7/11/2016

قاد المصري محمد صلاح فريقه روما، مساء أمس الأحد، للفوز على ضيفه بولونيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وتمكن صلاح من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 من بداية اللقاء، ليخرج فريق العاصمة الإيطالية فائزًا بشوط المباراة الأول.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف صلاح الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و71 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد روما إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن يوفينتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبذلك، سجل صلاح أول هاتريك في مسيرته الاحترافية مع الفرق الأوروبية التي لعب لها.

كما أن الهاتريك رفع رصيد صلاح لثمانية أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وتسعة في كل البطولات.

وأصبح النجم المصري، رابع لاعب إفريقي يسجل هاتريك في الدوري الإيطالي بعد الكاميروني باتريك موبوما، والليبيري جورج وايا، والغاني كيفن برنس بواتينغ.

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