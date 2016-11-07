شاهد: أم وابنتها تتنافسان على حلبات الملاكمة في باكستان

تشكل راضية بانو ابنة التاسعة عشرة مع والدتها حليمة عبد العزيز ثنائيا غريبا في مدينة كراتشي الباكستانية. فهما تتبادلان اللكمات على حلبة للملاكمة في وسط المدينة المحافظة.

وبدأت المغامرة عندما طلبت الفتاة إذن والدتها للانضمام إلى نادي باك شاهين، وهو الأول المخصص لتعليم الملاكمة للنساء في البلاد.

وبعد تردد بسيط في البداية وافقت حليمة، وهي أرملة تبلغ 35 عاما، على طلب ابنتها وشجعتها على ممارسة الرياضة كما كان يفعل والدها الراحل.

وتقول الأم إن راضية تحرص على التدريب حتى في أيام العطلات.

وتعمل راضية في الصباح كعاملة استقبال في إحدى المدارس ثم تذهب إلى الجامعة للدراسة فيما تتدرب خلال فترة المساء.

وتقول راضية إن تعلم الملاكمة لا يعني استخدام قوتك ضد الضعفاء، بل على العكس على القوي حماية الآخرين.