رونالدو يجدد عقده مع الريال حتى 2021 بـ "زيادة هائلة"

أكد نجم كرة القدم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو (31 عاما) رغبته في الاستمرار ضمن صفوف ريال مدريد لما بعد 2021 .

وأوضح رونالدو، في مؤتمر صحافي عقد اليوم الاثنين احتفاء بالاتفاق على تمديد عقده مع النادي لخمس سنوات حتى 2021 ، قائلا: "إنه يوم خاص بالنسبة لي لأنه النادي الذي أعشقه، إنه بيتي وأفضل ناد في العالم".

وأضاف "أمدد عقدي مع النادي خمس سنوات ، ولكنني أريد أن أوضح أنه ليس العقد الأخير لي هنا، أود مواصلة صناعة التاريخ هنا، لا أعلم إلى أي سن".

ووافق رونالدو على تمديد عقده مع النادي حتى 2021، وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه سيحصل على زيادة هائلة في راتبه علما بأنها المرة الثانية التي يمدد فيها عقده مع النادي منذ أن انتقل للفريق قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2009.

وقاد رونالدو الريال للفوز بلقبين في بطولة دوري أبطال أوربا ومثلهما في مسابقة كأس ملك إسبانيا ولقب واحد في كل من الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية.

وأصبح رونالدو أحدث لاعبي الريال موافقة على تمديد العقد مع النادي حيث سبقه كل من البرتغالي بيبي والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس ولوكاس فاسكيز والويلزي غاريث بيل.