رغم التعويم.. الجنيه المصري يتراجع من جديد أمام الدولار

الجنيه عاود الهبوط أمام الدولار رغم قرارالتعويم

تراجعت العملة المحلية لمصر اليوم الاثنين في بداية ثاني يوم للمعاملات ما بين البنوك بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لاستعادة التوازن بأسواق العملة.

وعرضت بنوك شراء الدولار مقابل 16 جنيها و90 قرشا وعرضت أخرى بيعه مقابل 17 جنيه و40 قرشا.

وكان الدولار قد سجل نحو 14 جنيها في البنوك عقب إعلان الحكومة تحرير سعر صرف (تعويم) الجنيه الخميس الماضي.

وعزا مصرفي انخفاض سعر الجنيه في بداية التعاملات بين البنوك اليوم إلى "زيادة الطلب من الأفراد والشركات على الدولار وهو ما جعل البنوك ترفع سعر البيع والشراء لجذب أكبر حجم ممكن من العملة الصعبة".

وتجاوز سعر بيع الدولار في التعاملات ما بين البنوك 17 جنيها خلال بداية تعاملات اليوم. وعرض بنك الكويت الوطنيمصر البيع مقابل 17 جنيها و40 قرشا وبنوك التجاري الدولي ومصر والأهلي المصري البيع بسعر 17 جنيها و25 قرشا بحلول الساعة 0913 بتوقيت غرينتش.

وكان أعلى سعر في البنوك للشراء يتراوح بين 16 جنيها و90 قرشا من بنك الاستثمار العربي و16 جنيها و25 قرشا من بنوك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي و16جنيها و70 قرشا من بنك الكويت الوطني و16جنيها و75 قرشا من البنك المصري الخليجي.

وبدأت التعاملات بين البنوك في الساعة العاشرة والنصف صباحا (0830 بتوقيت غرينتش)

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس وأعاد العمل بسوق العملة في ما بين البنوك.

وتقول الحكومة إن تحرير العملة من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بسعر السوق مما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.