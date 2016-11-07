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بالفيديو: إيقاف حارس كوريا الشمالية بسبب هذا الهدف

7/11/2016

 قرر اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم معاقبة حارس منتخبه تحت 16 عاما غانغ بايك هو وإيقافه لمدة عام عن ممارسة اللعبة بعد استقبال شباكه لواحد من أغرب الأهداف في تاريخ كرة القدم.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن القرار يأتي بسبب تلقي بايك لهذا الهدف الغريب أمام أوزباكستان، في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم تحت 16 عاما، التي أقيمت مؤخرا بالهند وتوج المنتخب العراقي بلقبها.

وقد اتهمت عدة تقارير إعلامية الحارس الكوري بالتواطؤ في استقبال هذا الهدف العجيب حيث تباطأ بشكل غريب في إنقاذ مرماه في أول الأمر ثم تظاهر بالسقوط مرتين قبل أن تدخل الكرة شباكه.

كما أوقف الاتحاد الكوري الشمالي مدرب منتخب الشباب، الذي تحوم الشكوك حول قيامه بتوجيه لاعبيه للخسارة أمام أوزباكستان، لمواجهة فريق أسهل في الدور التالي للبطولة.

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