البث الحي
منوعات

مصر تنفي نيتها تسريح مليوني موظف حكومي

6/11/2016

شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المصرية

جددت الحكومة المصرية، اليوم (الأحد) نفيها تسريح مليوني موظف عمومي على رأس عملهم، ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي بقيمة 12 مليار دولار.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن ما يتم تداوله حول نية الحكومة تسريح مليوني موظف غير صحيح.

 وتوصلت مصر في أغسطس/ آب الماضي لاتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وفي يوليو/ تموز 2016، وصفت وزارة المالية المصرية الأخبار التي تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة بأنها "عارية تماما من الصحة". قبل أن تتداول وسائل إعلام محلية ذات المعلومة الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري.

وقررت مصر الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية وبعد ذلك، رفعت أسعار المواد البترولية.

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين(فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

استشهاد عاملين فلسطينيين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(فيديو)

مقتل فلسطينيَين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

أمريكا: التحقيق في "رشوة مقابل العفو" بالبيت الأبيض

البيت الأبيض الأمريكي (غيتي)