مصر تنفي نيتها تسريح مليوني موظف حكومي

شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المصرية

جددت الحكومة المصرية، اليوم (الأحد) نفيها تسريح مليوني موظف عمومي على رأس عملهم، ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي بقيمة 12 مليار دولار.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن ما يتم تداوله حول نية الحكومة تسريح مليوني موظف غير صحيح.

وتوصلت مصر في أغسطس/ آب الماضي لاتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وفي يوليو/ تموز 2016، وصفت وزارة المالية المصرية الأخبار التي تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة بأنها "عارية تماما من الصحة". قبل أن تتداول وسائل إعلام محلية ذات المعلومة الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري.

وقررت مصر الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية وبعد ذلك، رفعت أسعار المواد البترولية.