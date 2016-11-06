البث الحي
منوعات

ما العلاقة بين نشاط الشخص على فيسبوك واحتمالات وفاته؟

6/11/2016

تشير دراسة جديدة إلى أن نشاط الشخص على فيسبوك قد يكون نافذة على حالته الصحية بل ويمكن أن ينبئ عن احتمالات وفاته على المدى القصير.

لم يذهب الباحثون إلى حد القول إن استخدام موقع التواصل الاجتماعي إما سيعجل أو يؤخر وفاة الشخص إلا أنهم توصلوا إلى أن كيفية تفاعله قد تشير إلى الكثير من مستوى الخطورة المعرض له.

وقال جيمس فاولر أحد كبار الباحثين في الدراسة، وهو من جامعة كاليفورنيا بسان دييغو "لا يمكن أن نقول إن استخدام فيسبوك جيد لك ولكني أعتقد أن الدراسة تقدم أدلة على أن ذلك على الأرجح ليس سيئا بالنسبة لك".

وكتب فاولر وزملاؤه وبينهم ممثل من فيسبوك في دورية (بروسيدنغز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينسز) أن الدراسات السابقة أوضحت أن الناس الذين لهم أصدقاء وروابط اجتماعية أكثر يعيشون لفترة أطول.

وكتب فريق البحث أن الصلات الاجتماعية قد تشجع على السلوك الصحي وتحسن المناعة وتخفف من الالتهاب.

لكن الدراسات السابقة ركزت على التواصل في الحياة الواقعية ولم توضح ما إذا كان الأمر ذاته صحيحا بالنسبة للتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن أجل الدراسة الجديدة استخدم الباحثون بيانات مجهولة المصدر عن نحو 12 مليون مستخدم لفيسبوك يعيشون في كاليفورنيا. وكلهم انضموا للموقع قبل أكتوبر/تشرين الأول عام 2010 وأعمارهم كانت بين العشرين والستين خلال الشهور الستة الأولى من عام 2011 وهي الفترة التي قام الباحثون بتحليل النشاط عبر فيسبوك خلالها.

ورصد فريق الباحثين الوفيات وسبب الوفاة خلال العامين التاليين بمضاهاة البيانات مع سجلات إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا للوفيات في عامي 2012 و2013.

وقارن الباحثون معدلات الوفاة بين مستخدمي فيسبوك و89597 من غير مستخدميه وتبين أن نسبة الوفيات بين مستخدمي فيسبوك خلال هذه الفترة كانت أقل بنسبة 12 % على الأرجح.

وبالنسبة لبقية تحليلاتهم ركز الباحثون فقط على مستخدمي فيسبوك وحللوا أنشطتهم عبر الإنترنت مثل إرسال وقبول "طلبات الصداقة" ونشر صور و"الإعجاب" بما نشره آخرون على صفحاتهم.

والناس الذين قبلوا طلبات معظم الأصدقاء بالانضمام إلى صفحاتهم كانت نسبة وفاتهم أقل بنحو 34% عمن قبلوا عددا أقل من طلبات الصداقة، غير أنه لم تكن هناك مزايا لإرسال عدد أكبر من طلبات الانضمام لصفحات الآخرين.

وقال فاولر إن النتيجة كانت مخيبة للآمال نوعا ما إذ أنها تشير إلى أن السعي لتكوين صداقات جديدة قد لا يؤدي إلى مزايا صحية.

المزيد من منوعات

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"
الأكثر قراءة

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين(فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

استشهاد عاملين فلسطينيين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(فيديو)

مقتل فلسطينيَين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

أمريكا: التحقيق في "رشوة مقابل العفو" بالبيت الأبيض

البيت الأبيض الأمريكي (غيتي)