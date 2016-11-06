ماذا قال حمدين صباحي عن تعويم الجنيه في مصر؟

صورة من منشور صباحي

قال السياسي المصري حمدين صباحي، الذي كان من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي استغلها قادة الجيش في الانقلاب على "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في مصر، إنه يرفض قرارات ما وصفه بـ "الخميس الأسود" وكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لا لقرار الخميس الأسود ولا لسياسات الافتراء على الفقراء ولا لسلطة الفساد والاستبداد ولا لحكومة الغلاء ولا للتبعية ولن يحكمنا البنك الدولي".

وكان البنك المركزي المصري، أعلن الخميس الماضي تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة.

وقال متعاملون بالسوق المصرية إن سعر الدولار في البنوك المحلية وصل اليوم الأحد إلى 16.5 جنيه.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع عائدات قناة السويس والسياحة المصرية، التي كانت تعتمد عليها القاهرة بشكل كبير.

ومساء الجمعة خفَّضت الحكومة المصرية الدعمَ على المشتقات البترولية، ما تسبَّب في ارتفاع تعريفة المواصلات في كل المحافظات المصرية.

وجاءت التعليقات على منشور صباحي في أغلبها غاضبة من موقفه إزاء ما يحدث في مصر مقارنة بما كان يفعله ضد نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي. وفيما يلي عينة من التعليقات.

Mahmoud Mandour

ما تدعو جبهة الانقاذ وتجتمعوا وتقرروا إسقاط النظام وتدعوا الشعب لرفض أى قرارات للسلطة الحالية الغير منحازة للفقراء وياسلام لو تعملوا استمارة تمرد وتخلوا الشعب يوقع عليها دا البلد خربت والدولار بقى بـ16 جنية والبنزين بقى معرفش بكام واللى مش اد الشيلة مايشلش يا عم حمدين

Moutaz Ahmed

انت جاى تقول دلوقتى لن يحكمنا البنك الدولى كان فين صوتك انت والمعارضة قبل ما الحكومة تقدم على القرض..للاسف السيسى قدر يخدعك لما وافقت انك تدخل قدامه انتخابات مزيفة وشعبيتك انحدرت وجعلك تشعر ان انت عملت خدمة وطنية علشان البلد يبقالها رئيس وهو فى الحقيقة نجح انه ينزل كتير من شعبيتك

Mahmoud Elgnainy

لو انت قاعد علي كرسي تحت تكييف وبتوزع لاءات يبقي ملهاش لزمة خليهالك..

قول لأ ليهم في وشهم انزل ونزل الناس .اعمل مظاهرة (سلمية)بمطالب الشعب وقول لا براحتك..ياتسكت وتريحنا.

Mego Ahmed

وانت اخرك ترفض على النت كدة !!

والله انا ندمت ان انتخبتك و كنت فى حملتك

Kamal Almraghi

شوف يا عم حمدين انزل الشارع واحنا معاك واعمل لينا ثورة واحنا وراك المهم تعالى قول لينا على الخطة البديلة اللى ممكن تخرج البلد من الازمات دى لان الحكومة مش عارفة تمشى البلد

Sameh Muhammad

أستاذ حمدين ، لقد زهدنا فيك بعد أن أنزويت عن نضالك في السابق . فإما أن تكون مناضلاً كما كنت ، أو تعتزل وتترك لنا ذكرى طيبة عن مناضل سابق .

Maged Aton

ما انت كنت واحد من اللي شاركوا في المسلسل اللي اتعمل علينا جاي دلوقتي ترفض روح ياعم الله يسهلك كنت بحترمك وبقدرك بس خسارة.