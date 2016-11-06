شاهد: يوفنتوس يحتفل بالمباراة600 لبوفون بالفوز على كييفو2-1

احتفل فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي للمواسم الخمسة الماضية بخوض حارسه جيانلويجي بوفون المباراة 600 بالفوز على كييفو 2-1 في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وأنتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. وتقدم يوفنتوس في بداية الشوط الثاني عبر ماريو مانزوكيتش من متابعة لتمريرة خوان كوادرادو.

وتعادل سيرجيو بليسييه لكييفو من ركلة جزاء نالها بنفسه بعدما عرقله ستيفان ليختشتاينر في الدقيقة 66 لكن ميراليم بيانيتش حسم الانتصار في الدقيقة 75 من ركلة حرة ليقود يوفنتوس للفوز بالمباراة والانفراد بقمة الدوري برصيد 30 نقطة.

وأصبح بوفون،38 عاما، رابع لاعب إيطالي يلعب مباراته رقم 600 بعد باولو مالديني وخافيير زانيتي وفرانشيسكو توتي.

وخاض بوفون 168 مباراة مع بارما والبقية مع يوفنتوس كما لعب 37 مباراة في الدرجة الثانية مع يوفنتوس في موسم 2006-2007.