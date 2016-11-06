شاهد: ليفربول يدك شباك واتفورد بستة أهداف ويعتلي الصدارة

اعتلى ليفربول صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على واتفورد (6-1) مساء اليوم (الأحد) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "آنفيلد" ضمن مباريات المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.

وسجل ساديو ماني "هدفين" وفيليب كوتينيو وإيمري كان وروبرتو فيرمينو وجورجينيو فاينالدوم في الدقائق ( 27 و30 و 43 و 57 و60 و90) أهداف ليفربول ، وداريل يانمات في الدقيقة (75) هدف واتفورد.

ورفع ليفربول رصيده إلى 26 نقطة ليتقدم إلى المركز الأول بفارق نقطة عن تشلسي الثاني، مستغلا سقوط كل من أرسنال ومانشستر سيتي في فخ التعادل ، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 15 نقطة في المركز الثامن.