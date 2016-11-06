شاهد: طيار صيني ينقذ حياة مئات الركاب

كافأت شركة خطوط شرق الصين الجوية طيار صيني لإنقاذه حياة 439 شخصا من الموت المحقق.

ومنحت الشركة الطيار نحو 3 ملايين يوان صيني للطيار ونحو 600 ألف يوان لبقية طاقم الطائرة.

وقام الطيار بتوجيه طائرته بعيداً عن الخطر في لحظات حاسمة قبل أن يصطدم بطائرة أخرى على مسافة قريبة منه.

وكانت الطائرة من نوع إيرباص إيه 320 على وشك الإقلاع في مطار شنغهاي يوم 11 أكتوبر تشرين الأول الماضي في مقابل الطائرة التي كادت تصدمها وهي من نوع إيرباص إيه 330 بحسب تقرير نشرته صحيفة الشعب الصينية أونلاين.

قالت وسائل إعلام صينية أن الخطوط الجوية … أهدت قائد الطائرة جائزة مالية بنحو 3 ملايين يوان صيني كما أعطت طاقم الطائرة جائزة قدرها 600 ألف يوان ، وذلك جزاء لنجاحه في تجنيب نحو 390 راكبا الموت المحقق.

وقال الطيار إنه أقلع بالطائرة من فوق المدرج بعد أن وصل إلى سرعة أكثر من 240 كيلو متر في الساعة ليحلق على ارتفاع 19 مترا فقط من الطائرة التي كان يوشك على الاصطدام بها.

وقال بيان لإدارة الطيران إن المراقبين الجويين أعطوا أوامر خاطئة للطيار بالإقلاع من المدرج ذاته على التي تهبط عليه طائرة أخرى ، وأضاف البيان أنه تم إلغاء تراخيص اثنين من مراقبي الحركة الجوية كما عوقب 13 مسؤولا آخرين.