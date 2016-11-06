شاهد: ثلاثية نظيفة لريال مدريد في شباك ليغانيس بالليغا

قاد الجناح الويلزي غاريث بيل فريقه ريال مدريد للانفراد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن منحه الفوز على ضيفه ليغانيس 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد) على ملعب سنتياغو برنابيو ، في المرحلة الحادية عشر من المسابقة.

وسجل بيل الهدفين الأول والثاني للريال في الدقيقة 38 وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يختتم إلفارو موراتا التسجيل في الدقيقة 76.

ورفع الريال رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني وست نقاط عن أتلتيكو صاحب المركز الثالث.

وحقق ريال مدريد فوزه الرابع على التوالي والثامن له هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات علما بأنه الوحيد من بين جميع فرق الدوري الإسباني الذي لم يتعرض لأية هزيمة.

وتعرض ليغانيس للهزيمة الرابعة على التوالي والسابعة له هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وثلاثة انتصارات ليبقى الفريق في المركز السابع عشر برصيد عشر نقاط.