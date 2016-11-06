شاهد: ثعبان يبتلع 5 دجاجات دفعة واحدة!

بعد أن أعد له مالكه دجاجة للعشاء، ازداد الثعبان الضخم جوعاً فما كان من الرجل إلا أن جلب له 4 دجاجات أخرى فالتهمها تباعاً في جلسة واحدة! بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان الثعبان الذي يزيد طوله على 12 قدماً (حوالي 3.7 أمتار) ويعيش في الفناء الأمامي لمنزل مالكه بتايلاند، التهم الدجاجة الأولى الذي أعدها له صاحبه؛ لكنه كان لم يزل جائعاً، فابتلع 3 دجاجات حية دفعة واحدة فضلاً عن الأولى والأخيرة المطبوختين!

وأظهر مقطع مصور لقطات مثيرة للثعبان العملاق وهو يبدأ بالتهام الدجاجات واحدة تلو الأخرى بمساعدة مالكه، وبدأ الثعبان بالتهام دجاجة مطهية ثم أردا المزيد فبدأ مالكه بمساعدته في ابتلاع 3 دجاجات حية واحدة تلو الأخرى ثم اختتم بدجاجة خامسة مطهية وكأنها تمثل له الحلوى!

ويمكن لمشاهدي الفيديو أن يلحظوا أثر ابتلاع الدجاجات وهم يشقون طريقهم إلى أسفل داخل بطن الثعبان بشكل لولبي دون توقف، وحظي المقطع بانتشار واسع جداً على منصات التواصل الاجتماعي، وذهل عشرات المعلقين من قدرة الثعبان الفائقة على ابتلاع هذا العدد في جلسة واحدة.