شاهد .. بعد 14 ثانية فقط .. أمريكي يطيح بمنافسة بضربة قاضية

تمكن اللاعب الأمريكي جيفي أيالا من الإطاحة بمنافسه الروسي سيرغي خاريتونوف بضربة قاضية بعد بدء النزال بينهما بـ 14 ثانية فقط.

وجمع اللقاء بين اللاعبين فجر السبت الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني في النسخة 163 لدورة الفنون القتالية المختلطة.

ولم يمهل الأمريكي (28 عاما)، منافسه الروسي المخضرم (36 عاما)، إلا 14 ثانية فقط، قبل أن يوجه له لكمة قوية خاطفة بقبضته اليمنى أسقطته على أرض الحلبة، ليفوز أيالا بالضربة القاضية.

وكان سيرغي خاريتونوف قد عاد إلى حلبات الفنون القتالية، بعد عام ونصف العام تقريبا، من الانقطاع بسبب الإصابة.