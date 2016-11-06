شاهد: امرأة تُذهل رواد الإنترنت بطول شعرها!

أبهرت ني لين ميا (60 عاماً) زوار حديقة في تايوان بطول شعرها الذي يزيد عن 11 قدماً (حوالي 3.4 أمتار).

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية ووكالة أنباء يونايتد برس إنترناشيونال الأمريكية (UPI)، فإن السيدة الصينية لم تقص شعرها منذ 18 عاماً، وتأمل في أن تواصل نموه لتدخل موسوعة غينيس العالمية، وتحطم رقم الصينية تشي كيو بنغ التي يبلغ طول شعرها نحو 18.6 قدماً (حوالي 5,7 أمتار).

وأظهر مقطع مصور السيدة ني وهي تقف على سور الحديقة في تايوان لتكشف عن شعرها الطويل بشريط قياس أمام الزوار والكاميرات، لافتة إلى أن شعرها زاد 19 بوصة (48.3 سنتيمترات) عن العام الماضي، وأنها تستغرق نحو ساعتين لغسله وتجفيفه كل يوم.