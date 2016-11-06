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شاهد: إجلاء ترامب من تجمع انتخابي بنيفادا.. والأمن: لا أسلحة

6/11/2016

أفاد جهاز الخدمة السرية مساء السبت بأن الحادث الذي وقع خلال تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في رينو بولاية نيفادا بدأ عندما صاح شخص "بندقية" ولكن لم يتم العثور على أسلحة.

وأضاف الجهاز في بيان "أمام المنصة مباشرة صاح شخص غير معروف "بندقية" وعلى الفور قام أفراد جهاز الخدمة السرية وشرطة رينو باعتقال الشخص، وبعد تفتيش هذا الشخص بشكل كامل والمنطقة المحيطة لم يتم العثور على أسلحة".

وقال البيان إن جهاز الخدمة السرية الأمريكي وإدارة شرطة رينو يجريان تحقيقاً شاملاً في الوقت الحالي.

وأنزل رجال أمن ترامب على عجل من على المنصة بعد تهديد متصور، وقام رجلا أمن بجذب ترامب من كتفيه ودفعا به خلف المنصة، وأظهرت لقطات تلفزيونية وجود اضطراب بين الحشد بعد دفع المرشح الجمهوري للرئاسة وراء الكواليس.

ثم عاد ترامب إلى المنصة بعد فترة وجيزة ليواصل كلمته أمام الحشد، قائلاً "ما من أحد قال إن الأمر سيكون سهلاً بالنسبة إلينا، أريد ان أشكر الجهاز الأمني السري".

 

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