ساويرس بعد تعويم الجنيه: ممكن الشعب يحترم نفسه ويتحمل عامين

طالب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الشعب المصري "باحترام نفسه" على حد قوله إزاء القرارات الأخيرة بتحرير سعر صرف العملة المصرية "الجنيه".

وقال ساويرس في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور المصرية تعقيبا على القرارات الاقتصادية الأخيرة، "هل ممكن الشعب يحترم نفسه وما يشتريش دولار ويعطينا عاما أو عامين لتحسين الأوضاع؟".

وأضاف ساويرس أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تأخرت 20 عامًا لأن الدعم لم يذهب إلى مستحقيه، وتساءل ساويرس "كيف لرجل أعمال مثلي أن يحصل على البنزين بالسعر المدعم؟".

وأضاف ساويرس: هذا الأمر تأخر عشرين سنة ولم يجرؤ أحد على اتخاذ هذه القرارات من قبل خوفا من تحمل تداعيات هذه الخطوة.

وقال ساويرس إن دولا كثيرة طبقت هذه التجربة الاقتصادية مثل البرازيل ونجحت فيها من خلال تقديم دعم نقدي لمحدودي الدخل حتى لا يتضرروا من تحرير سعر الصرف

وكان البنك المركزي المصري، أعلن تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع عائدات قناة السويس والسياحة المصرية، التي كانت تعتمد عليها القاهرة بشكل كبير.

ومساء الجمعة خفَّضت الحكومة المصرية الدعمَ على المشتقات البترولية، ما تسبَّب في ارتفاع تعريفة المواصلات في كل المحافظات المصرية.