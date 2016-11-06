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رونالدو يوافق على التمديد لريال مدريد حتى 2021

6/11/2016

كريستيانو رونالدو

أعلن ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم (الأحد) التوصل لاتفاق لتمديد عقد هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو حتى 30 من يونيو/حزيران 2021.

وسيوقع رونالدو – هداف ريال برصيد 371 هدفا في 360 مباراة – على العقد الجديد غدا (الاثنين) في استاد سنتياغو برنابيو قبل أن يظهر في مؤتمر صحفي.

وذكرت تقارير أن رونالدو سيحصل على زيادة في راتبه ليصل سنويا إلى 21 مليون يورو (23 مليون دولار) ويصبح صاحب أعلى راتب بالفريق.

وفاز اللاعب البرتغالي بالدوري الإسباني مرة واحدة وبكأس الملك مرتين وبدوري أبطال أوربا مرتين منذ انضمامه من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، في 2009 بصفقة قياسية آنذاك مقابل 96 مليون يورو.

 لكن رونالدو بدأ الموسم الجاري بأداء متذبذب.

وعجز رونالدو (31 عاما) عن التسجيل في فوز ريال 3-صفر على جاره ليغانيس اليوم الأحد ليخوض خامس مباراة في برنابيو من دون هز الشباك، وهي أطول فترة يغيب فيها عن التسجيل أمام جمهور ريال منذ انضمامه.

ويعود آخر هدف لرونالدو في برنابيو أمام سبورتنغ لشبونة في دوري أبطال أوربا إلى 14من  سبتمبر/أيلول الماضي بينما كان هدفه الوحيد في الدوري المحلي على نفس الملعب أمام أوساسونا في العاشر من الشهر ذاته.

وأحرز رونالدو سبعة أهداف في الدوري ودوري الأبطال هذا الموسم وعوض أضعف بداية موسم له مع ريال بتسجيل ثلاثية الأسبوع الماضي في الفوز 4-2 على ملعب ألافيس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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