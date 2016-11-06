حماس ترفض منح عباس حق رفع الحصانة البرلمانية

رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية والذي يمنح الرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس.

ووصفت الحركة في بيان لها القرار بأنه "باطل قانونا" واتهمت المحكمة بالانحياز لحركة فتح التي يترأسها الرئيس عباس.

وحذرت الحركة من الهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية، قائلة إن هذا "يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات".

وقالت المحكمة الدستورية الفلسطينية إن للرئيس عباس الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو مجلس تشريعي في غير دورات انعقاد المجلس.

وأكدت المحكمة أن "قرار عباس برفع الحصانة عن عضو المجلس محمد دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب القانون".

والمحكمة الدستورية هي أعلى هيئة قضائية في فلسطين وتم إنشاؤها بقرار رئاسي في العام 2006. وتعطّل عمل المجلس التشريعي (البرلمان) بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في 2007.