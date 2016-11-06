المتحدث باسم حركة غلابة: الحرية مسألة حياة أو موت

قال المتحدث باسم حركة غلابة التي تدعو لمظاهرات 11/11 في مصر "ياسر العمدة" لموقع الجزيرة مباشر:

الحرية (مش ببلاش) وأي شعب يريد تحرير نفسه (بعيدا عن سهرة ثلاثين يونيو وحمل الشرطة على أكتافنا) ويثور ضد نظام فاسد فلا بد أن تكون هناك ضريبة منا وحساب لهم.

واستطرد "العمدة": كلما حاولوا أن يزيدوا الضريبة كلما ثقل الحساب وضم ناسا كثيرين جدا والشباب الموجود على الأرض يرى الأمر حياة أو موتا.

وحذر "العمدة" وزارة الداخلية المصرية من تكرار سيناريو 28 يناير.

و"ياسر العمدة" شاعر مصري معارض شارك في ثورة يناير، سافر من مصر إلى تركيا بعد أن حاول نظام السيسي اعتقاله، وهو المتحدث باسم حركة غلابة التي تدعوا للتظاهر يوم 11/11 ضد النظام المصري.

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