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الدولار يرتفع لـ16.5 جنيه في البنوك المصرية

6/11/2016

الدولار يرتفع لـ16.5 جنيه في البنوك المصرية

 استهل سعر صرف الدولار أمام الجنيه تداولات، اليوم (الأحد) بالارتفاع إلى نحو 16.5 جنيه في أول أيام التداول الحر للعملات بين البنوك لأول مرة منذ تحرير سعر صرف نهاية الأسبوع الماضي.

وكان سعر الدولار خلال آخر تداولات له في البنوك المصرية الخميس الماضي يدور حول 14 جنيها.

وبدأت البنوك العاملة في البلاد، اليوم، تطبيق نظام "الإنتربنك" في تبادل العملة الصعبة فيما بينها، بعدما قرر البنك المركزي المصري تحرير صرف العملة المحلية صباح الخميس الماضي.

ويعلن كل بنك يعمل بمصر يومياً أسعار بيع وشراء الدولار وفقاً لحجم العملة الصعبة لديه بالتنسيق مع البنوك الأخرى العاملة.

وعرض أكثر من بنك في مصر بيع الدولار بأكثر من 16 جنيهاً، فيما تراوحت أسعار شراء الدولار بين 15.5 – 15.75 جنيه.

ووفق مسح أجراه مراسل "الأناضول" بالقاهرة، عرض البنك الأهلي في مصر، أكبر بنك حكومي، شراء الدولار مقابل 15.5 جنيه، وبيعه بـ16 جنيها.

وعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر (خاص)، شراء الدولار بـ15.75 جنيه، وبيعه مقابل 16.5 جنيه، فيما عرض البنك التجاري (أكبر بنك خاص في مصر)، شراء الدولار مقابل 15.70 جنيه وبيعه مقابل 16.5 جنيه.

وعرض بنك التعمير والإسكان (حكومي) شراء الدولار مقابل 15.55 جنيه وبيعه مقابل 16 جنيهاً، كما عرض بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، شراء الدولار مقابل 15.5 جنيه  وبيعه مقابل 16 جنيهاً.

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية نحو 15.75 للشراء ونحو 16.55 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

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