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استطلاع: كلينتون تتقدم على ترامب بفارق أربع نقاط

6/11/2016

كلينتون وترامب

أظهر أحدث استطلاع أجرته محطة (إن.بي.سي) وصحيفة وول ستريت جورنال تقدم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بفارق أربع نقاط على منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وأوضح الاستطلاع الذي نشر اليوم الأحد أن كلينتون تتفوق بنسبة 44 في المئة مقابل 40 في المئة لترامب.

وحصل غاري جونسون مرشح حزب التحرريين على 6 في المئة ولم تحصل مرشحة حزب الخضر جيل شتين سوى على 2 في المئة.

وكانت كلينتون تتفوق بفارق 11 نقطة على ترامب في أخر استطلاع أجرته إن.بي سي وول ستريت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول. لكن الفارق تقلص بعد أن أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي عزمه مراجعة رسائل إلكترونية جديدة في إطار تحقيقه بشأن استخدام كلينتون لبريد الكتروني خاص عندما كانت وزيرة للخارجية.

وكشف الاستطلاع أيضا تفوق كلينتون بفارق 12 نقطة مئوية على ترامب وذلك بحصولها على 51 في المئة مقابل 39 في المئة بين الأشخاص الذين قالوا إنهم أدلوا بأصواتهم مبكرا.

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