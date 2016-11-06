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ارتفاع سعر طن الحديد إلى 9200 جنيه في مصر

6/11/2016

ارتفاع سعر طن الحديد إلى 9200 جنيه في مصر

قالت مصادر مطلعة إن سعر طن الحديد في مصر ارتفع إلى 9200 جنيه (575 دولار بحساب سعر الدولار 16 جنيها) بزيادة 1500 جنيه بسبب تذبذب سعر الدولار.

وكان سعر طن الحديد وصل إلى 7700 جنيه الأسبوع الماضي في ثالث زيادة له خلال شهرين نظرا لانخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار.

 وكان البنك المركزي المصري، أعلن الخميس الماضي تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك اليوم الأحد إلى 16 جنيها مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع عائدات قناة السويس والسياحة المصرية، التي كانت تعتمد عليها القاهرة بشكل كبير.

ومساء الجمعة خفَّضت الحكومة المصرية الدعمَ على المشتقات البترولية، ما تسبَّب في ارتفاع تعريفة المواصلات في كل المحافظات المصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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