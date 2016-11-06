أردوغان: النواب الموقوفون تصرفوا كإرهابيين واستغلوا حصانتهم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نواب حزب الشعوب الديمقراطي الذين تم توقيفهم قبل أيام "تحركوا كإرهابيين وتحدوا الدولة والشعب والقضاء من خلال حصانتهم البرلمانية".

وأضاف أنه لا يهتم بأية انتقادات دولية بشان النواب الموقوفين.

وأشار أردوغان إلى أنه تم "استدعاء النواب قبل توقيفهم للإدلاء بإفاداتهم إلا أنهم لم يستجيبوا". مضيفا أن "من لا يلبي دعوة القضاء سيتم جلبه بالقوة لأنه لا يوجد أحد فوق القانون".

وقال أردوغان إن البرلمان هو من قرر رفع الحصانة عن النواب الموقوفين وإن المحكمة الدستورية قالت إن القرار يتماشى مع القانون.

وأصدرت محكمة تركية قرارات بسجن واعتقال 11 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، بينهم الرئيسان المشاركان للحزب صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكساك داغ، فيما قررت إطلاق سراح 3 آخرين مع وضعهم تحت المراقبة.

وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي تعليقا جزئيا لنشاطه في البرلمان وقال إن نوابه سيحجمون عن المشاركة في جلسات البرلمان أو اجتماعات اللجان التشريعية.